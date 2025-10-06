Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes

Begoña Gómez contraataca tras la decisión la pasada semana del juez Juan Carlos Peinado de tratar de sentarla en el banquillo ante un jurado popular ... y acusada de malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez para gestionar el día a día de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.

La mujer de Pedro Sánchez ha pedido al instructor que pida a Moncloa información detallada de los cometidos de los asistentes que han tenido las mujeres de todos los seis anteriores presidentes del Gobierno de la democracia. O sea, sobre el trabajo que hicieron los secretarios o ayudantes de las esposas de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

En su escrito, el letrado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, reclama al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid que se diriija «a la secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del Presidente del Gobierno con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevan a cabo».