Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez Efe

Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes

La mujer de Sánchez quiere que el juez pregunte a Moncloa sobre la «delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo» esos ayudantes

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:32

Comenta

Begoña Gómez contraataca tras la decisión la pasada semana del juez Juan Carlos Peinado de tratar de sentarla en el banquillo ante un jurado popular ... y acusada de malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez para gestionar el día a día de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  2. 2 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  3. 3 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  4. 4 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  7. 7

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  8. 8 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 6 de octubre
  10. 10 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes

Gómez pide a Peinado que reclame información de los asistentes de las mujeres de todos los expresidentes