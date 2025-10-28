Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a las preguntas de la oposición
Los ministros Diana Morant, Félix Bolaños y Pilar Alegría, se preparan para la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»

Moncloa mantiene la consigna de «mano tendida»hacia los de Puigdemont, que creen que su decisión«se notará pronto»

Miguel Ángel Alfonso
Cristian Reino

Miguel Ángel Alfonso y Cristian Reino

Madrid | Barcelona

Martes, 28 de octubre 2025, 18:06

Comenta

El Gobierno continúa con su día a día como su Carles Puigdemont no hubiera consumado el lunes el divorcio con el PSOEen el Congreso de ... los Diputados. Con una minoría acentuada por la marcha de dos socios del bloque que propició la investidura de Pedro Sánchez –primero Podemos y ahora Junts–, faltan votos para cualquier iniciativa parlamentaria. Y también sobra cierto optimismo. Moncloa, que lleva toda la legislatura negociando ley por ley con los que son sus socios, mantiene su agenda legislativa, impasible a la tozuda aritmética parlamentaria. En ese contexto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó este martes una nueva ley de enjuiciamiento criminal, que calificó como «histórica» y confía en sacar adelante.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  2. 2 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  3. 3 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  4. 4 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  5. 5

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  6. 6 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla
  7. 7 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  8. 8 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia
  9. 9 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  10. 10 El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»

El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»