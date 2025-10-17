Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, este viernes en el patio del Congreso Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno da por sentado que el intento del PP de que el TC le reprenda por no presentar Presupuestos «acabará en nada»

La vicepresidenta acusa a los populares de estar «en el ruido permanente desde el Senado» y alega que lo importante es si los grupos políticos, incluido el primer partido de la oposición, están dispuestos a que España cuente con unas nuevas cuentas públicas

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:59

Comenta

El Gobierno ha recibido con todo displicente el anuncio del PP de que lo llevará ante el Tribunal Constitucional, a través del Senado, por ... no haber presentado aún un proyecto de Presupuestos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, vaticinó, de hecho, que este nuevo intento de conseguir que el órgano presidido por Cándido Conde Pumpido, en el que los progresistas son mayoría, aplique al Ejecutivo un correctivo «quedará en nada». Aunque no aportó argumentos jurídicos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El expolicía Fermín provocó el choque mortal en Juan Grande
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  7. 7 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  8. 8 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  9. 9 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  10. 10 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno da por sentado que el intento del PP de que el TC le reprenda por no presentar Presupuestos «acabará en nada»

El Gobierno da por sentado que el intento del PP de que el TC le reprenda por no presentar Presupuestos «acabará en nada»