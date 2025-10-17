El Gobierno da por sentado que el intento del PP de que el TC le reprenda por no presentar Presupuestos «acabará en nada»

El Gobierno ha recibido con todo displicente el anuncio del PP de que lo llevará ante el Tribunal Constitucional, a través del Senado, por ... no haber presentado aún un proyecto de Presupuestos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, vaticinó, de hecho, que este nuevo intento de conseguir que el órgano presidido por Cándido Conde Pumpido, en el que los progresistas son mayoría, aplique al Ejecutivo un correctivo «quedará en nada». Aunque no aportó argumentos jurídicos.

«Imagino que el resultado será como el todos los anteriores -adujo el ministro-. De momento, todas las decisiones, todos los conflictos, todos los litigios, los pleitos que intenta iniciar el Senado, acaban en nada. Y es lógico, porque el derecho que aplica el Tribunal Constitucional no acompaña las peticiones que hace el Senado». Esas cuentas, sin embargo, no están claras.

Este es el séptimo conflicto de atribuciones que el PP impulsa en el Senado con la fuerza de su mayoría absoluta. Es cierto, que el primero de todos, el planteado contra el Congreso por la tramitación de la ley de amnistía lo acabó retirando, pero todos los demás están admitidos y pendientes de resolución. «En el congelador», dicen fuentes populares. El propio Ejecutivo, en cambio, sí perdió el conflicto que a su vez presentó contra la Cámara alta por tramitar una proposición de ley para derogar el impuesto de sucesiones.

Bolaños ha argumentado en otras ocasiones, en todo caso, que el Ejecutivo no incumple la Constitución por llevar toda la legislatura sin presentar unos Presupuestos, a pesar de que la Carta Magna dice expresamente en su artículo 134.3 lo siguiente: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». En marzo de este año incluso alegó que el texto también regula «con toda normalidad» qué sucede cuando no hay unos presupuestos aprobados para ese ejercicio y «cómo ha de llevarse a cabo la prórroga».

Es cierto que no es la primera vez que un Ejecutivo no presenta los Presupuestos en tiempo y forma. Pero sí es la primera que no lo hace de manera reiterada simplemente porque cree que perdería la votación. El primero que evitó cumplir con el mandato constitucional por esa razón (hasta entonces, cuando se había dejado pasar la fecha fue por convocatorias electorales y para no condicionar al Gobierno futuro) fue Mariano Rajoy en 2017, en el momento álgido del 'procés'. Pero, aun así, también acabó presentando su proyecto en el primer trimestre de 2018.

El escollo de Junts

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se aferró, pese a todo, hoy a ese antecedente para acusar al PP de hacer un uso torticero de la Cámara alta y «estar en el ruido permanente». «Esto es sencillo. Aquí la pregunta es, ¿Los grupos políticos de la Cámara están dispuestos a que España cuente con unas nuevas cuentas públicas o no?», arguyó. «¿El Partido Popular está dispuesto a hablar de los Presupuestos? ¿O tenemos ya el no por respuesta, que por supuesto lo tenemos, como en cualquier iniciativa, por importante que sea para todos los ciudadanos? Pues esa es la cuestión».

Pedro Sánchez se ha comprometido ya en varias ocasiones en que esta vez sí, presentará unas nuevas Cuentas que sustituyan a las de 2023, aprobadas por otro Parlamento distinto al actual. Pero, de momento, Montero no ha dado siquiera el paso de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar los objetivos de déficit y deuda que luego tendría que validar el Congreso; un paso previo indispensable. Hoy por hoy esos objetivos no cuentan con el apoyo ineludible de Junts.