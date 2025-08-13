Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Puente y Bolaños visitan este miércoles las obras en la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia. E. P.

El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»

El ministro de Transportes niega haberse «cachondeado» a cuenta de los fuegos que arrasan España e insiste en sus ataques a Mañueco y Moreno por su ausencia: «A nosotros las crisis nos pillan trabajando»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:03

Óscar Puente se reafirmó este miércoles en sus ataques a a los gobiernos de Castilla y León y Andalucía por la gestión de los incendios ... que han arrasado ya miles de héctareas y se han cobrado la vida de dos personas. «No voy a dar un paso atrás», aseveró a preguntas de los periodistas durante una visita a las obras en la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcía. «¿Dónde está hoy Juanma Moreno? ¿Es tan grave pedirle que esté al pie del cañón cuando hay incendios? Es mi tierra, Castilla y León, la que también se está quemando. Zamora ya lo sufrió hace tres años y desde entonces -aseguró- no ha cambiado nada. Es la misma desidia».

