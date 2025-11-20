Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, hoy en el acto Metafuturo en el Ateneo de Madrid EFE

El Gobierno designará un nuevo fiscal general del Estado pese a no compartir el fallo

El Ejecutivo insiste en reivindicar labor del fiscal general del Estado «en defensa de la ley y la verdad» al tiempo que hace un llamamiento a mantener la confianza en la justicia

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:00

El fallo condenatorio del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha sido hoy recibida con disgusto en el Gobierno, que hasta el último ... minuto había defendido su inocencia y llegó a esgrimir que no se había aportado «ninguna prueba» en su contra durante el juicio. En un comunicado de la Moncloa, ratificado poco después por una declaración institucional del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el Ejecutivo ha dejado claro que «no comparte» la decisión, adoptada por cinco votos contra (los de las dos magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo), pero también que la «respeta» y la acatará.

