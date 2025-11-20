El Gobierno designará un nuevo fiscal general del Estado pese a no compartir el fallo

El fallo condenatorio del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha sido hoy recibida con disgusto en el Gobierno, que hasta el último ... minuto había defendido su inocencia y llegó a esgrimir que no se había aportado «ninguna prueba» en su contra durante el juicio. En un comunicado de la Moncloa, ratificado poco después por una declaración institucional del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el Ejecutivo ha dejado claro que «no comparte» la decisión, adoptada por cinco votos contra (los de las dos magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo), pero también que la «respeta» y la acatará.

Bolaños -que ha llegado a defender como «obligación moral» expresar su discrepancia- ha confirmado así que en los próximos días, una se vez se conozca la sentencia que está redactando el presidente de la sala de lo penal, Andrés Martínez Arrieta, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado, que será, ha resaltado, «una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho». Es el Ejecutivo quien, según la Constitución, tiene la potestad de elegir al máximo representante del Ministerio Público, oído el Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno dará este paso obligado por las circunstancias, pero el ministro de Justicia, también ha revindicado la labor de Álvaro García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad» durante su etapa en el cargo, para el que fue propuesto por Pedro Sánchez en agosto de 2022, en sustitución de la exministra de Justicia, Lola Delgado. Ya en aquel momento el órgano de gobierno de los jueces, controlado por los conservadores y pendiente de renovación, puso enormes reservas a su designación. Y, en noviembre de 2023, cuando tras las elecciones el Ejecutivo lo ratificó para el puesto, fue más allá y lo declaró «no idóneo», precisamente por la promoción a la categoría de fiscal de Sala de Delgado, que el Supremo había considerado «desviación de poder».

Los tensión entre el Gobierno y una parte del poder judicial ha sido una constante en los últimos años y socialistas consideran que esta ha sido una causa política. De hecho, siempre la han englobado entre las maniobras que atribuyen a la derecha partidista, mediática y judicial para desestabilizar al Ejecutivo, igual que las pesquisas del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, o la causa contra su hermano, el músico David Azagra. La división del tribunal entre conservadores y progresistas a la hora de emitir el fallo es un elemento que contribuye a reforzar esa tesis, abrazada también por otros socios de investidura del presidente. Con la decisión aún fresca, el Gobierno optó por una mínima contención. Y el presidente, que acudió a primer hora de la tarde a la presentación de la serie de ficción 'Anatomía de un instante' en el Congreso, evitó incluso hacer declaraciones.

Desconfianza generalizada

En su intervención en la Moncloa, sin preguntas, Bolaños se ha dirigido a los que, como sus propios compañeros de partido rechazan la decisión del Supremo. «La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España -ha defendido- es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial».

El problema es que este llamamiento llega después de que el propio presidente del Gobierno dictaminara hace apenas dos semanas que, tras «lo visto y escuchado» en el juicio, se ratificaba aún más en que el fiscal general es inocente. Unas palabras que generaron enorme polémica y que le valieron la crítica de la conservadora pero también mayoritaria Asociación de Fiscales (AF). Entonces, fuentes de la Moncloa aseguraron ser conscientes de las implicaciones de las palabras de Sánchez en caso de que García Ortíz resultara condenado y afirmaron que el Gobierno estaba dispuesto a asumir las consecuencias.

Hoy mismo, el ministro de Transformación Digital, líder de los socialistas madrileños y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en la etapa en la que se produjo la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso por los que el fiscal ha sido condenado a dos años de inhabilitación, Óscar López, a duras penas ocultó su malestar. «Me voy a morder la lengua y voy a ser prudente», ha dicho poco después de que saliera la noticia del fallo, que aún no había podido leer. El portavoz parlamentario, Patxi López, fue aún más lejos y dijo que «conociendo lo que se conoce de todo el proceso» la decisión judicial es «una auténtica vergüenza».

El mismo Bolaños puesto el foco no en si García Ortiz vulneró los derechos del novio de Ayuso revelando secretos que tenía la obligación de guardar por razón de su cargo (algo que, de nuevo, los socialistas sostienen que no se puede probar) sino en el «derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz». Y se ha dirigido tanto a periodistas como a inspectores de Hacienda y fiscales. «A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor -ha esgrimido- y quiero decirles que este Gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías». «Estaremos siempre a su lado», ha remachado.