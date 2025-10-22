Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso. EP

El discurso en el Congreso de Bildu contra «el fascismo» desata una bronca entre el Gobierno y el PP

El Gobierno anuncia que publicará un catálogo de elementos y símbolos franquistas para que sean retirados de las calles

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:33

Comenta

Una intervención de la portavoz de Bildu en la Cámara Baja contra la supuesta «impunidad del fascismo» en España ha desatado una bronca de alto ... voltaje entre el Gobierno y el PP. «Estamos viendo organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado y un Gobierno se hace valer por lo que hace. Esperamos que actúen decididamente para acabar con esos aspectos de impunidad del fascismo porque nos estamos jugando los derechos de la ciudadanía», ha asegurado Mertxe Aipurua.

