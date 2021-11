El Gobierno no pedirá la ejecución de la sentencia del catalán, según el Govern El consejero de la Generalitat pide por carta a los directores de los centros que no cambien su modelo lingüístico

El día después de la resolución del Tribunal Supremo, que obliga a la escuela catalán a incorporar el castellano como lengua vehicular en el modelo educativo catalán, al menos en el 25% de las asignaturas, el Govern catalán ha advertido a la justicia de que el catalán «no se toca«. El consejero autonómico de Educación, Josep González-Cambray, ha enviado una carta a los directores de los centros, en la que les insta a seguir trabajando como hasta ahora y a no hacer ningún cambio, a pesar del fallo judicial. «Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora», les pide. González-Cambray ha negado que esté instando a los responsables de los colegios a desobedecer la sentencia del Supremo.

El consejero ha admitido eso sí que el fallo es firme, pero también ha precisado en una entrevista en Rac-1 que para que el fallo se haga efectivo alguien tiene que instar a su ejecución. Y a su entender, solo puede hacerlo la parte denunciante, en este caso el Ministerio de Educación. El dirigente nacionalista ha asegurado que la ministra del ramo, Pilar Alegría, le ha dado «garantías» de que no pedirá a la justicia que ejecute el fallo. Y es que, la sentencia, ha añadido, hace referencia a una ley, la que impulsó el ministro Wert, que ya no está en vigor. La que está vigente es la llamada ley Celaá. Y según el consejero, Cataluña ya cumple esta norma, que establece que al final de la enseñanza obligatoria el alumno tiene que conseguir el conocimiento de las dos lenguas oficiales. «Esto ya lo cumplimos y la ley no habla de porcentajes», ha afirmado

En cualquier caso, también ha contemplado que puedan producirse denuncias particulares, como en el pasado. Si las hay, el Govern se ha comprometido a «gestionarlas como hasta ahora». «Solo ha habido 80 denuncias desde 2015 sobre 1,6 millones de alumnos anuales», ha señalado. La causa que se ha resuelto en el Supremo se remonta a 2015. El entonces Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, denunció al Govern ante el TSJC por incumplir la ley de educación y lo que entendía como una «inactividad de la Generalitat» en fijar un uso razonable del castellano en las aulas.

La sentencia del Supremo se hizo público por parte de la Generalitat el mismo día en que ERC garantizó el apoyo al Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El acuerdo debe garantizar un 6% de los contenidos de las plataformas de streaming en catalán, euskera o gallego. Según el consejero, «no es una casualidad» que el fallo y el pacto en torno al blindaje del catalán se haya conocido el mismo día.

El sistema de inmersión en Cataluña, en esencia, se basa en que la lengua vehicular, el idioma en el que se dan las asignaturas, es el catalán. El castellano, o lengua española, solo figura como una materia más, de la que se imparten dos o tres horas semanales por alumno. La decisión del Supremo, que rechaza el recurso, implica que la sentencia del TSJC pasa a ser firme y por tanto es de obligado cumplimiento. Lo que ya es más complicado es su aplicación práctica, toda vez que cada colegio es un mundo y no tiene nada que ver la realidad de un centro en Santa Coloma de Gramanet, donde la mayoría de la población habla en castellano, que en Berga. El castellano es la lengua mayoritaria en Cataluña (solo el 36% de la población tiene el catalán como su lengua habitual).

La inmersión lingüística en Cataluña lleva aplicándose desde hace 40 años. Un estudio del Govern concluyó semanas atrás que no está dando los resultados deseados por los defensores de la lengua catalana. El uso del catalán registra a día de hoy porcentajes que son una tercera parte que los que se daban hace 15 años. Así, por ejemplo, si en 2006 el 67% de los alumnos se relacionaba siempre o casi siempre en catalán en sus actividades grupales, en 2021 lo hace el 21,4%, solo uno de cada cinco estudiantes. Y el número de alumnos catalanes que dice no usar el catalán 'nunca' o 'casi nunca' en las actividades en grupo en el aula es del 28,4% mientras que en 2006 era del 10,9%. Ambos datos reflejan el descenso a una tercera parte de la posición que se registraba en 2006. En cuanto a la evolución del uso del catalán entre el profesorado para dirigirse a toda la clase, también ha habido una disminución, ya que en 2006 el 63,7% de los docentes se dirigía a su grupo en catalán siempre o casi siempre, y en 2021 el dato ha disminuido hasta el 46,8%.