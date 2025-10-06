Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el pleno del Congreso. Carlos Luján / Europa Press

El Gobierno da otra patada al balón de los Presupuestos y alienta el recelo de sus socios

Junts, Podemos o el PNV creen que Sánchez puede estar calculando el mejor momento para las elecciones

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:05

La historia se repite. El Gobierno dejó pasar una vez más el 30 de septiembre, la fecha límite establecida en la Constitución, sin presentar el ... proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. Dos días después, Pedro Sánchez, reiteró que esta vez sí cumplirá con su «obligación», pero, más allá de la orden de Hacienda a los ministerios, el pasado 3 de septiembre, para que establezcan sus prioridades, no ha habido ningún otro movimiento. En el Ejecutivo reconocen que ni hoy por hoy cuentan con los apoyos para sacarlos adelante ni hay nada que indique que puedan tenerlos en un futuro. Y, pese a su afirmación de que la legislatura llegará a término en 2027, entre los grupos parlamentarios empieza a cundir la sensación de que el presidente del Gobierno está midiendo los tiempos con la vista puesta en el calendario electoral del próximo año.

