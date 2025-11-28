Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero. EFE

El Gobierno va a la guerra contra Ábalos y le responde que no se dejarán «chantajear»

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, responde que el rescate a Air Europa «fue un caso de éxito» porque la empresa devolvió el préstamo antes de tiempo y con intereses

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

El Gobierno ha respondido este viernes a las insinuaciones realizadas este jueves por José Luis Ábalos antes de ingresar en la prisión de Soto ... del Real en las que pedía investigar el rescate a Air Europa durante la pandemia para «llegar a Begoña», en referencia a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha minimizado estas declaraciones y afirmado que «responden a una estrategia para alcanzar un acuerdo beneficioso». «Este Gobierno no se dejará chantajear ni por mentiras o bulos», ha insistido, «el señor Ábalos lo sabe perfectamente».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  2. 2 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  3. 3 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  4. 4 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  5. 5 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  6. 6 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  7. 7 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  8. 8 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Morro Besudo contará con un nuevo complejo turístico de 65 camas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno va a la guerra contra Ábalos y le responde que no se dejarán «chantajear»

El Gobierno va a la guerra contra Ábalos y le responde que no se dejarán «chantajear»