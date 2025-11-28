El Gobierno va a la guerra contra Ábalos y le responde que no se dejarán «chantajear»

El Gobierno ha respondido este viernes a las insinuaciones realizadas este jueves por José Luis Ábalos antes de ingresar en la prisión de Soto ... del Real en las que pedía investigar el rescate a Air Europa durante la pandemia para «llegar a Begoña», en referencia a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha minimizado estas declaraciones y afirmado que «responden a una estrategia para alcanzar un acuerdo beneficioso». «Este Gobierno no se dejará chantajear ni por mentiras o bulos», ha insistido, «el señor Ábalos lo sabe perfectamente».

«Estamos asistiendo a un momento en el que las personas que entran en la cárcel o están a putno de entrar intenten implicar a personas inocentes para lograr un buen acuerdo. Me preocupa porque aunque se aclare la verdad hay personas que son mencionadas sin evidencias», ha proseguido, en una atención a los medios de comunicación en Lebrija (Sevilla).

La también ministra de Hacienda ha recordado que el rescate de Air Europa fue «un caso de éxito», que ha sido auditado por instacias judiciales y adminsitrativas europeas, que la empresa devolvió el préstamo con intereses antes de su fecha de vencimiento y que esta circunstacina «ayudó a salvar miles de empleos». Además ha insistido en que «todos los países europeos hicieron lo mismo».

Asimismo, ha reivindicado el comportamiento que ha mantenido el PSOE «desde el minuto cero» frente a Ábalos una vez que «conoció este caso» de presunta corrupción que afecta a quien fuera 'número tres' de la dirección federal, a quien se le «pidió responsabilidad y el acta» de diputado y «expulsó» de la formación, ha subrayado.