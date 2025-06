El Gobierno se faja ante el fuego graneado de oposición y socios

«¿Cuál es su balance terminal como ministro?», «¿Por qué siguen ustedes abrazados a un Gobierno corrupto?», «¿A quién teme el Gobierno?»... El fuego graneado ... de oposición y socios dirigido al Gobierno está siendo la tónica de la última sesión de control al Ejecutivo antes del verano -el 9 de julio se celebrará un pleno monográfico sobre corrupción y el 22 otro escoba con medidas pendientes- en el que los ministros trataron de fajarse en un debate interrumpido entre gritos de «dimisión» y reproches cruzados entre bancadas con un denominador común: los supuestos casos de corrupción que rodean al PSOE. «Se lo tengo que decir, no se están portando ustedes bien», llegó a decir en un momento de tensión la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol.

El fuego lo abrió la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que confrontó con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Le exigió la convocatoria electoral y le reprochó tener «miedo» a las urnas. «Especialemente a lo que piensen las mujeres», añadió. La también ministra de Hacienda, por su parte, contraatacó defendiendo la «legitimidad» del Ejecutivo y afirmó que lo que da «miedo» es «un partido que aspira a gobernar y que pone en duda los resultados de la última contienda», en referncia a los populares.

La líder de Podemos, Ione Belarra, aparcó la corrupción para atacar con un hueso que no renuncian a soltar, el aumento del gasto militar, en pleno debate en la cumbre de la OTAN que se celebra en La Haya para que todos los socios se comprometan a elevarlo al 5% del PIB. Un plan que rechaza Pedro Sánchez, pero del que desconfían los morados, convencidos de que el dirigente socialista se va a comprometer a subirlo desdpués de el mensaje del secretario general de la Alianza Atlántica dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump, reconociendo que «Europa pagará a lo grande».

«Este es el mensaje que ayer mandó el secretario general de la OTAN a Trump. Hoy ustedes van a firmar en la OTAN la mayor traición a este país desde que el señor Zapatero. No firmen, no se comprometan», espetó Belarra, antes de exigir al Ejecutivo que salgan de la OTAN, a la que definió como «organización criminal». «Hoy el señor Sánchez se va a hacer su particular foto de las Azores», zanjó la líder de Podemos.

Montero, en un punto más agresivo que de costumbre con su antiguo socio de coalición, le reprochó que «con sus hechos parece que no quieren que progrese la izquierda en este país». «Debe ser la única que no se ha enterado que el presidente ha mantenido, contra viento y marea, una poisición crítica contra el 5% que se nos quería imponer desde la OTAN. Ustedes dan más credibiidad a los tuits. Tienen un eslogan que no se sostiene, este Gobierno no va a subir el gasto en defensa«, zanjó.

Cerco a Díaz

Como en el pleno de la semana pasada, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, trató de cercar, en el siguiente turno de preguntas, a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para tratrar de convencerla de que abandone el Gobierno «para no ser cómplice de la corrupción de Pedro Sánchez», le reprochó Elías Bendodo. «¿Por qué siguen ustedes abrazados a un gobierno corrupto y con ministros que compran mujeres? ¿Por un viaje más en el Falcon, porque se están desintegrando? Si a usted le duele España deje de hacerle daño», le preguntó el dirigente popular.

La vicepresidenta segunda, con gesto serio, le respondió que todos los ministros de Sumar «son limpios», acusó al PP de utilizarla «como instrumento para tumbar al Gobierno progresista» y a Feijóo de amañar las elecciones de Galicia para llegar a la presidencia de la Xunta. Provocando otra oleada de gritos entre bancadas.

«Señora Díaz, le guste o no le guste usted es cómplice de la corrupción que estaba presente en la misma mesa que el Consejo de Ministros donde usted se sentaba», insistió en su turno el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.

El dirigente gallego tenía la pregunta, en realidad, dirigida al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, en el ojo del huracán después de que el martes el juez Peinado pidiera al Tribunal Supremo investigarlo por malversación y falso testimonio por la supuesta contratación de una asesora para Moncloa, que él mismo niega.

Bolaños volvió a negar su responsabilidad y destacó los logros del Gobierno: «como que la economía española sea de las que más crece de las avanzadas. De que las pensiones se actualicen al IPC o que el SMI crezca».