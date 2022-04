El Gobierno esperará a que Feijóo termine de forjar su equipo para hablar del CGPJ La ministra de Justicia tilda aun así de «grave» que el PP no considere el asunto prioritario y rechaza la exigencia de cambiar el sistema

La ministra de Justicia, Pilar Llop (i), en primer término, junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (c), y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes en Moncloa. / EFE/Kiko Huesca

El Gobierno asume ya que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace más de tres años, no será tan rápida como pretendía. Una semana después de la primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, los populares siguen sin designar un equipo negociador. En la Moncloa, sin embargo, se resisten a dar nada por perdido. «Nos han pedido tiempo y se lo hemos dado», apuntan.

El pasado jueves, a su salida del encuentro con Sánchez, Feijóo afirmó que habían quedado en «retomar las conversaciones» y que lo harían «rápido». La fórmula y el verbo a emplear fueron, en realidad, pactados a propuesta del jefe del Ejecutivo, según explicó él mismo en una conversación informal con los periodistas que le acompañaron en su viaje a Rabat para sellar el fin de la última gran crisis diplomática con Marruecos. Ambos estaban interesados en trasladar el mensaje de que abogan por pactos de Estado, pero en ninguna materia había habido, realmente, un acercamiento sustancial de posturas.

Feijóo tardó poco, sin embargo, en rebajar las expectativas creadas en torno a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. No solo porque insistió en que el Ejecutivo debe adquirir el «compromiso» de cambiar el método de elección actual de manera que sean los jueces y no las Cortes Generales los que designen a los doce vocales de extracción judicial, sino porque dejó claro que no considera que, en el actual contexto, la cuestión sea «prioritaria».

La ministra de Justicia, Pilar Llop, reprochó este martes a los populares su postura durante la habitual rueda de prensa semanal tras el Consejo de Ministros. «Es grave que el Partido Popular no quiera cumplir con la Constitución o no tenga intención de hacerlo. porque esta es una cuestión de Estado y está afectando directamente a los derechos de los ciudadanos», defendió.

La ministra recordó que al CGPJ le corresponde nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, «que son quienes hacen la jurisprudencia que se aplica en los tribunales de instancia» y que, al estar en funciones –como consecuencia, en realidad, de la reforma legal impulsada por el Gobierno el pasado año para presionar al PP–, no lo está pudiendo hacer.

Cumplir la actual ley

«Ya tenemos varias vacantes por jubilación y está produciéndose un retraso de más de 1.000 asuntos al año que redunda en un perjuicio indudable para los ciudadanos, sin contar –dijo–, con el desprestigio institucional que pueden ocasionar a la Justicia todas esas sospechas sobre la falta de independencia que algunos lanzan cuando someten la renovación a determinadas condiciones». Llop dejó claro, de hecho, que el Ejecutivo ni se plantea modificar el sistema de elección. «Lo que hay que hacer es cumplir con la ley orgánica y la Constitución», remarcó.

Con todo, en Moncloa no tiran la toalla. Entienden que Feijóo todavía debe terminar de aterrizar en Génova y que una vez remate la configuración de sus equipos con la designación de un secretario de Justicia y de los portavoces del Congreso y el Senado será el momento de volver a una negociación que ya estuvo a punto de fraguar hace poco más de un año, cuando el principal interlocutor del Gobierno era el exsecretario general del PP Teodoro García Egea. «Ahora, Semana Santa; veremos después», apuntan fuentes gubernamentales.

El propósito de Sánchez, y así se lo trasladó el líder de la oposición, es que pueda haber pacto antes del 12 de junio porque, en esa fecha, corresponde renovar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que designan el Gobierno (dos) y el propio CGPJ (los otros dos). Lo salientes son el presidente y el vicepresidente, Pedro González Trevijano y Juan Antonio Xiol; Santiago Martínez Vares y Antonio Narváez. Pero estando en funciones este Poder Judicial, tampoco podría cumplirse esa previsión.