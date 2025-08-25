Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mientras se dirigen a asistir a la Conferencia de Presidentes. EFE

El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC

Puigdemont y Junqueras prevén un otoño caliente, mientras que el Congreso decide este martes si cita a Sánchez y a ocho ministros

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:06

Mientras parte de España luchaba contra la peor ola de incendios forestales, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, líderes de Junts y ERC, respectivamente, volvieron a ... lanzar la semana pasada sus advertencias al Gobierno con la vista puesta en la negociación de su apoyo al Ejecutivo y a los Presupuestos. Las cartas están sobre la mesa. Si la coalición parlamentaria quiere contar con el concurso de los 14 escaños que suman entre Junts y Esquerra –cada uno con sus demandas– para aprobar sus cuentas, va a tener que ceder a lo grande para dar estabilidad a la legislatura.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  2. 2 Desembarcan en Arguineguín a los 248 migrantes que se encontraban a la deriva
  3. 3 Ofensiva total con Viera y Lukovic
  4. 4 La Feria de Ganado del Pino 2025 llena Osorio de tradición y vida rural
  5. 5 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera
  6. 6 Un hombre fallece ahogado en Lanzarote
  7. 7 La asociación Santa María Goretti denuncia «la inacción de Parques y Jardines» en Piletas
  8. 8 Siete menores migrantes solicitantes de asilo llegan este domingo a la Península desde Canarias
  9. 9 El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros
  10. 10 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC

El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC