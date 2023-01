El Gobierno dice ahora que le basta con que no haya protocolo antiaborto en Castilla y León Los ministros María Jesús Montero y Félix Bolaños aseguran que el Ejecutivo central no consentirá que «se retroceda un milímetro en los derechos de las mujeres»

El Gobierno comienza a plegar velas sobre la presión que viene ejerciendo sobre el presidente de Castilla y León, el dirigente del PP Alfonso Fernández Mañueco, en torno al protocolo antiaborto anunciado por Vox y desmentido por la cúpula de los populares.

El Ejecutivo sigue exigiendo a los populares que plasmen por escrito, con la misma solemnidad de los dos requerimientos que Moncloa ha enviado a Mañueco en apenas 48 horas, esa aseveración de que la Junta no adoptará ninguna iniciativa que vulnere los derechos de las mujeres protegidos por ley. Pero es consciente de que el recurso a los tribunales, tanto por la vía Contencioso-administrativa como al Constitucional, está poco menos que cegada si no media ninguna actuación concreta en línea con lo proclamado por la ultraderecha. El Gobierno quiere «garantías», ha incidido la ministra María Jesús Montero, quien ha admitido, no obstante, que «objetivo conseguido» si la postura «contundente» frente a un eventual «retroceso» en la cobertura a las gestantes ha servido para frenar las intenciones enunciadas por el vicepresidente castellanoleonés y cargo de Vox, Juan García Gallardo, y a las que ha dado aire la respuesta poco clara, a ojos de los socialistas, de Mañueco.

«Objetivo conseguido porque de lo que se trataba es de que no se pusieran en entredicho los derechos de las mujeres», ha constatado la titular de Hacienda y número dos del PSOE en una entrevista en TVE. Montero ha dejado claro que, en todo caso, el Gobierno no da por bueno el modo en que el PP ha desdicho a Vox. Antes al contrario, ha vinculado la polémica de la semana con la convicción del Ejecutivo de que los populares no solo «no tienen un proyecto de país», sino que lo que guardan es «una agenda oculta» que sale a la luz con controversias como la presente en torno al aborto.

Ni un paso atrás

El titular de la Presidencia también se ha referido al choque institucional con la Junta de Castilla y León. «No retrocederemos ni un milímetro en la defensa de los derechos de las mujeres», zanjó Félix Bolaños en una entrevista en Telecinco.

Al igual que María Jesús Montero, el ministro restó importancia al compromiso tanto de Alberto Núñez Feijóo como del presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco de que no se variará el protocolo de atención a las solicitantes de aborto, como sí mantiene Vox. Para Bolaños, lo realmente significativo es que el pasado jueves el vicepresidente de la Junta y líder de la formación de Santiago Abascal en Castilla y León, Juan García Gallardo, compareció en una sede oficial de la Junta para informar de que de forma inmediata los médicos estarían obligados a informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo de que pueden escuchar el latido fetal u observar una ecografía en 4D, todo ello con motivo de disuadirlas de que continúen con el proceso de aborto. «Con salvar la vida de un solo niño habrá merecido la pena», dijo entonces Gallardo.

Ahora, añadió el ministro, que lo que debe hacer la Junta es responder en el plazo de un mes a los dos requerimientos que le ha remitido el Gobierno central. De no hacerlo, el Gobierno acudirá a la justicia, insistió el responsable de Presidencia.