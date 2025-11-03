Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
Sánchez en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la corrupción, el pasado jueves. Eduardo Parra / EP

El Gobierno descarta la comparecencia de Sánchez en la comisión de la dana en Les Corts

Moncloa recuerda que la declaración del presidente ya está prevista en la comisión de investigación del Congreso y remarca que ese es el órgano ante el que deben responder los miembros del Ejecutivo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

El Gobierno descarta que tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la exvicepresidenta tercera y exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera - ... en la actualidad, comisaria europea-, y cualquier otro ministro comparezcan el próximo 11 de noviembre ante la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes, como acordó hoy la Mesa de ese órgano, en la que tienen mayoría el PP y Vox.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  2. 2 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  3. 3 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  4. 4 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  5. 5 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  6. 6 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10 Un punto de oro, pero que le sabe a poco a la UD Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno descarta la comparecencia de Sánchez en la comisión de la dana en Les Corts

El Gobierno descarta la comparecencia de Sánchez en la comisión de la dana en Les Corts