Pedro Sanchez en su visita a Castilla y León el domingo. EP

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

Pedro Sánchez ha declarado durante su visita a Jarilla que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil debido a los incendios que asolan España

C. P. S.

Martes, 19 de agosto 2025, 12:31

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona gravemente afectada por emergencias ... de protección civil, conocida como zona catastrófica, para las regiones más dañadas por los incendios forestales de las últimas semanas.

