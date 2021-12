El Gobierno confía en sacar adelante la reforma laboral sin modificaciones

El Gobierno confía en que, pese a las enormes reticencias expresadas por sus principales socios parlamentarios, la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios tras nueve meses de negociación salga adelante en el Congreso de los Diputados sin modificaciones. La vicepresidenta Yolanda Díaz insistió este martes en ese propósito minutos después de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto ley en el que se recoge el acuerdo. «Han de entender que ha costado muchísimo», dijo.

Díaz, que compareció en la Moncloa junto al ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, trató de quitar hierro a las críticas de partidos como EH-Bildu o ERC, que este mismo martes reiteraron en el Congreso su oposición a un texto que tildan de insuficiente y recordó que no es la primera vez que una iniciativa del Ejecutivo, y en concreto de su departamento, se enfrenta a dificultades similares y las supera con éxito.

La ministra de Trabajo apeló así a la tramitación de la conocida como 'ley riders', que pese a ser recibida con reproches por parte de sus aliados, logró salir adelante sin enmiendas. La baza que ahora se propone jugar es parecida. Tanto Díaz como Escrivá remarcaron en varias ocasiones, de hecho, que, por más que lo consideren insuficiente, los partidos tienen que reconocer que lo pactado con los agentes sociales «mejora la vida de la gente» y que la alternativa es dejar las cosas como están.

La vicepresidenta se mostró molesta, en todo caso, con el desprecio al contenido de una reforma que recupera la ultractividad, hace que los convenios sectoriales vuelvan a primar sobre los de empresa en materia salarial, potencia los ERTE y, sobre todo, busca reducir de manera drástica la temporalidad. «Yo soy humilde, pero créanme que humo no es», replicó. «A veces no conseguir todo lo que uno quiere si mejora la vida del país, es mejor. Lo sé por mi profesión, por la vida y porque me lo ha enseñado la política», defendió también.

Así, pidió que se ponga en valor el hecho de que, además de ser la primera en décadas que, según su relato, «recupera derechos» en lugar de recortarlos, tenga el apoyo de todas las partes, lo que supone una garantía de perdurabilidad. « Entenderán -insistió- que es un acuerdo de país y deberíamos de respetarlo. Para nosotros, para el ministro Escrivá y para mí, habría sido más facil diseñar esa norma nosotros solos y tira líneas». También argumentó que la gente en la calle ha acogido la norma con enorme satisfacción y que así lo ha percibido personalmente.