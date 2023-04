El Gobierno compara la actuación del PP en Europa con la de Hungría y Polonia

Cristina Vallejo Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Es un nunca visto». Así valoró el ministro de Agricultura, Luis Planas, las críticas de los populares europeos a la posición de la Comisión Europea sobre el parque de Doñana y la ley que promueve el Gobierno de Andalucía para la gestión de sus aguas y su uso agrícola. «A veces ha habido enfrentamientos; estamos acostumbrados a que a veces el Gobierno de Polonia o el Gobierno de Hungría se enfrenten con la Comisión Europea», recordó Planas en una entrevista este viernes en TVE, para acto seguido referirse a la actuación del PP en Bruselas. Afirmó que no sabe «si es ignorancia o mala fe» que el PP, que ha gobernado España y que «conoce bien» la Comisión Europea «porque está muy metido dentro del corazón» de esta institución, esté «metiéndose no sólo con el comisario, sino con el funcionamiento de la Comisión». «Ignorancia es por una parte», se respondió el ministro a su pregunta retórica, «y mala fe también, y desde luego también una estrategia política que muestra a un PP que no tiene absolutamente ningún rumbo», lanzó Planas.

Respecto a la propia norma que ha promovido la Junta de Juanma Moreno Bonilla, el ministro de Agricultura la tachó de «ilegal», porque, argumentó, va en contra de la sentencia europea sobre la situación de Doñana y también es contraria a la directiva marco del agua. Agregó que también es ilegal desde el punto de vista constitucional español, porque implica que la comunidad autónoma andaluza «se arroga» una competencia en materia de aguas que corresponde al Estado. Invitó, como han hecho varios representantes del Gobierno central en los últimos días, a que el Gobierno andaluz retire la norma. El ministro, en cuanto a lo que se debería hacer con los agricultores que cogen agua de Donaña de forma ilegal a través de pozos fraudulentos, aseguró que «hay que cumplir la ley» y que «habrá que hacer lo que corresponda: sanciones, cierres o lo que fuere». «Quien está dentro de la ley hace un trabajo que merece ser protegido», pero para quien esté fuera de la ley, agregó Planas, «deben utilizarse los medios administrativos y legales para que no continúe haciendo esa tarea». Además, el ministro descartó la legalización de los riesgos y pozos ilegales por parte del Gobierno central: «Cómo quiere usted que sin agua se legalice un riego si además es pernicioso para un monumento natural como es el Parque de Doñana». El consejero de presidencia de la Junta andaluza, Antonio Sanz, criticó que el hijo de Planas sea «el que hace los papeles» sobre Doñana en Bruselas, extremo que ha desmentido la Comisión Europea. «A veces la política tiene momentos de inmensa bajeza», valoró Planas, para añadir: «Que el número dos del Gobierno andaluz, sabiendo perfectamente que está mintiendo, sea capaz de meterse con una persona que no puede defenderse porque es un funcionario europeo por oposición (...) y que nada tiene que ver con el expediente muestra que el PP está desesperado».