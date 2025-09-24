Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez Efe

El Gobierno carga contra Peinado por «el acoso a la familia» de Sánchez

Con el presidente en Nueva York y a diferencia de la contención sobre su hermano, los ministros salen en tromba a cuestionar el juicio a Begoña Gómez ·

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:04

El Gobierno, que pensaba haber sacado cabeza en este inicio de curso agitando la bandera contra «el genocidio» de Israel en Gaza, está viendo cómo ... la semana con Pedro Sánchez en la Asamblea anual de la ONU se le complica por momentos. En menos de 24 horas, el Ejecutivo ha visto cómo el bloque de investidura se resquebrajaba en el Congreso por el pacto con Junts para ceder competencias migratorias a Cataluña y cómo la Judicatura -la Audiencia de Badajoz en un caso y el magistrado Juan Carlos Peinado- enviaban a juicio al hermano y la mujer del presidente por conductas de presunta corrupción amparadas en la influencia política de éste. En una tesitura que la oposición cree más insostenible a cada día que pasa y con los aliados peleados entre sí, el entorno de Sánchez ha salido en tromba a cuestionar la resolución de Peinado, a diferencia de la contención con que el Gobierno evaluó la víspera el auto del tribunal pacense.

