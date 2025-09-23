El Gobierno blinda a la ministra de Igualdad pese a admitir ahora «incidencias» con las pulseras

El Gobierno, reunido hoy en su primer Consejo de Ministros tras el estallido de la crisis por las fallas en las pulseras antimaltrato, persevera en ... el blindaje político a la titular de Igualdad, Ana Redondo, para que siga en su puesto. E intensifica, también, su arremetida contra el PP, a los que la portavoz, Pilar Alegría, ha acusado de airear «bulos» con el único e «indecente» objetivo de «jugar con el miedo» de las mujeres bajo amenaza. Pero la sucesión de evidencias sobre el agujero en los datos abierta por la migración entre proveedores del servicio y la oleada de denuncias -la Fiscalía, los jueces y las propias víctimas- sobre que el sistema no funciona con al solvencia que debiera han obligado a modular el mensaje del Ejecutivo. Hasta el punto de que Alegría ha admitido hoy que existen «incidencias» que requieren «mejoras» y que la licitación del futuro nuevo contrato deberá garantizar «una transición 100% de un proveedor a otro».

El Gobierno, confiado en que la bandera de Gaza ha recargado el oxígeno de la legislatura del presidente Sánchez -en una semana, además, en la que su participación en la Asamblea anual de la ONU en Nueva York le ofrece escaparate a su política exterior-, ve cómo van pasando los días y no logra sacudirse la sombra de la sospecha sobre su gestión en un terreno, además, particularmente delicado. Por su significación social y por el desaguisado que supuso la excarcelación de un millar de agresores sexuales a cuenta de una laguna en la ley del 'solo sí es sí' patrocinada por la anterior responsable de Igualdad, la dirigente de Podemos Irene Montero. Es más, el señalamiento ha ido a peor desde que la memoria de la Fiscalía General destapara que un fallo técnico en la mudanza entre el anterior proveedor -Telefónica junto a Securitas Direct- y el nuevo -Vodafone y Securitas- borró información previa al 20 de marzo de 2024 de maltratadores con órdenes de alejamiento, lo que provocó «una gran cantidad» (el Ministerio Público no la cifraba) de sobreseimientos y absoluciones de encausados.

Esa falla ha actuado como una suerte de altavoz de las deficiencias generales en la cobertura de las pulseras, apuntadas ya por este periódico hace dos años, y que interpelan al ministerio tanto bajo la dirección de Montero como bajo la de Redondo ahora. Fue, de hecho, la primera la que avaló una adjudicación puntuada por los técnicos con un 3,6 sobre 10 en lo que a las garantías de una correcta "transición" se refiere, mientras que la responsable socialista se hizo cargo de la misma cuando se produjo el boquete en la migración del que nada se supo hasta que no lo plasmó, negro sobre blanco, la Fiscalía.