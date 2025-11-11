Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Canarias en alerta por la borrasca Claudia, última hora en directo: clases suspendidas, lluvias e inundaciones
La central nuclear de Cofrentes, en Valencia. EFE

El Gobierno se asoma a una votación 'in extremis' por el cierre de las nucleares

El Congreso manda un coche al Senado a por las enmiendas a la ley de movilidad sostenible, mientras el Ejecutivo tira de calculadora con la incógnita de Junts y Coalición Canaria

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:17

La votación mañana de las enmiendas que el PPintrodujo en el Senado a la ley de movilidad sostenible será una muestra palpable del 'via crucis' ... que espera al Gobierno para sacar adelante cualquier proyecto legislativo en lo que resta de legislatura. Estas incluyen, entre otras cuestiones, derogar el calendario del cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia); congelar las tasas aeroportuarias de Aena y recuperar las indemnizaciones por retraso y cancelaciones del AVE.

