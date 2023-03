García Albiol será juzgado por prevaricación

El exalcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, será juzgado por un presunto delito de prevaricación por la instalación de dos antenas telefónicas sin licencia en el municipio durante su primera etapa como alcalde, en 2012. El titular del juzgado de instrucción 4 de Badalona ha acordado la apertura de juicio oral. El dirigente del PP, que opta a la alcaldía en las elecciones de mayo, se enfrenta a dos años de cárcel. La Fiscalía reclama dos años y 10 meses y 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación ambiental y urbanística. Albiol ha sido alcalde durante dos etapas. La primera, entre 2011 y 2015 y la segunda, entre 2020 y 2021. Aspira a un tercer mandato y encabeza las encuestas.

Los hechos se remontan a 2012. El auto judicial considera que hay indicios de delito al haber permitido la instalación de dos antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guardia Urbana que no contaban con licencia urbanística y eran presuntamente ilegales. Ambas se instalaron de manera provisional y funcionaron hasta 2018, cuando las propias empresas de telefonía las retiraron a petición del consistorio. La instalación «era abiertamente contraria a la legalidad urbanística y medioambiental vigente en aquel momento», según el auto judicial. Las dos compañías no pagaron canon alguno al ayuntamiento. Los sindicatos de la Policía local se quejaron de las antenas, pero Albiol no hizo »gestión alguna, aún informal, en relación a las solicitudes de información y retirada de las referidas antenas de telefonía«.

García Albiol ha afirmado este miércoles que «no es casualidad» que el asunto salga a dos meses de las elecciones, en un momento en que las expectativas electorales del PP en Badalona son buenas. Según Albiol, la acusación se basa en unas reuniones sobre las antenas en agosto de 2012, cuando estaba de vacaciones y había delegado la alcaldía.

El PP tiene una patata caliente sobre la mesa, en tanto en cuanto sus estatutos dicen que un militante del partido será suspendido de forma provisional si se le abre juicio oral por corrupción. Albiol es además miembro del comité de campaña del partido a nivel nacional para los comicios del 28 de mayo. Se sentarán también en banquillo el exconcejal del PP y ahora candidato a la alcaldía de Santa Coloma, Miguel Jurado, así como el teniente de alcalde entre 2015 y 2018, Oriol Lladó, de ERC.