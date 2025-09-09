Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda
Pedro Sánchez y Óscar López en Zarzuela E. P.

La 'fontanera' acusa al ministro Óscar López de haber maniobrado con las saunas del suegro contra Sánchez

Leire Díez asegura que al actual titular de Transformación digital, junto a Antonio Hernando, trató de utilizar este argumento en las primarias de 2017

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:55

«Fuego amigo», según Leire Díez. La conocida como 'fontanera' de Ferraz acusó este martes al actual ministro de Transformación Digtial de haber maniobrado contra ... Pedro Sánchez durante las elecciones primarias del PSOE de mayo de 2017, en las que el presidente recuperó el liderazgo del partido, buscando información sobre las saunas que regentaba su suegro, el ya fallecido Sabiniano Gómez, para usarla contra el candidato que había sido defenestrado el 1 de octubre de 2016.

