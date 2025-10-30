Fiscalía investiga a Mañueco y Quiñones por la gestión de los incendios del verano Bierzo Aire Limpio denuncia la posible ausencia de prevención, coordinación y transparencia institucional en Castilla y León

La Fiscalía de Castilla y León ha comunicado a la asociación Bierzo Aire Limpio la apertura de diligencias de investigación penal contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la posible comisión de delitos relacionados con la gestión de los incendios forestales que asolaron El Bierzo y otras comarcas leonesas durante el mes de agosto de 2025.

La decisión de la Fiscalía responde a la denuncia presentada en agosto por Bierzo Aire Limpio, en la que se señalaban posibles delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos conexos vinculados a la «inacción y deficiente actuación» de la Administración autonómica mientras las llamas devastaban extensas zonas de las comarcas leonesas de El Bierzo, Laciana, La Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna.

Los incendios causaron la destrucción de miles de hectáreas de monte, graves daños en espacios protegidos de la Red Natura 2000, emisiones masivas de humos tóxicos y la pérdida de tres vidas humanas, además de graves afecciones a la salud de la población expuesta al humo durante días, según ha informado a Europa Press en un comunicado Bierzo Aire Limpio.

Según la asociación, existen indicios «fundados» de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno.

Al mismo tiempo, la organización ha recordado recuerda que, tras catástrofes anteriores acaecidas en la comunidad autónoma y especialmente en El Bierzo o en la Sierra de la Culebra en 2022, no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.

En este contexto, ha puntualizado que la ausencia de medios de extinción activos en zonas de riesgo extremo, «como se constató nuevamente en el incendio de Sobrado semanas después», refuerza la tesis de una gestión «negligente».

Bierzo Aire Limpio ha destacado que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía es «un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales» y ha celebrado que la Fiscalía haya atendido la necesidad de investigar los hechos.

La asociación ha solicitado por escrito a la Junta de Castilla y León información sobre las medidas preventivas adoptadas para evitar los impactos post-incendio, sin haber recibido respuesta hasta la fecha. «La ausencia de planificación en la restauración ambiental pone ya en riesgo la calidad del agua de los ríos de la comarca que abastecen a poblaciones bercianas. Cada día que pasa sin intervención se agrava el daño», ha advertido.

«absoluta deligencia»

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido la «absoluta diligencia» con la que actuó la Junta durante los incendios de este verano en León y Zamora. Lo ha hecho después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León abriera diligencias por la gestión del Ejecutivo autonómico, a raíz de una denuncia presentada por la asociación Bierzo Aire Limpio.

Suárez-Quiñones aseguró respetar la «libertad» de las personas para presentar denuncias y recordó que no es la primera vez que se enfrenta a situaciones similares. Destacó que, tras los incendios de 2022, la Junta adoptó «decisiones muy potentes» para mejorar la estructura y la inversión del operativo, en colaboración con sindicatos y patronal.

El consejero sostuvo que el dispositivo «funcionó muy bien» en los años siguientes y que los problemas recientes se debieron a «circunstancias desconocidas e imprevisibles». Recalcó que la Junta está dispuesta a ofrecer «todas las explicaciones necesarias» ante los órganos judiciales y defendió que las actuaciones fueron «correctas y adecuadas» para afrontar una situación de extrema complejidad.