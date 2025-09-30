Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez durante la cena oficial a los participantes en la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo de Sevilla. EFE

La Fiscalía reajusta su alegato a favor de Begoña Gómez: sí que hubo 'mails' pero no «perjuicio»

El acusador público que apuntaba a «colaboraciones puntuales» ha acabado reconociendo, tras analizar los 121 correos de la Complutense, tres años de «actividad adicional» de la asesora de Moncloa

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:22

La Fiscalía Provincial de Madrid ha reajustado en los últimos días contra el reloj su relato exculpatorio a favor de Begoña Gómez ante las acusaciones ... del juez Juan Carlos Peinado de malversación con las que pretende llevar a la mujer de Pedro Sánchez al banquillo ante un jurado popular. La sorpresiva irrupción de los 121 'mails' aportados la pasada semana a la causa por el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, en los que se certifica -según la Guardia Civil- que la asistente de Moncloa Cristina Álvarez gestionó durante tres años de forma ininterrumpida la cátedra extraordinaria de Gómez -desde asuntos de trámite a la relación clave con una quincena de patrocinadores- ha obligado a un reposicionamiento exprés del Ministerio Público en el nuevo tablero de este mediático caso.

