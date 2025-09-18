Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 18 de septiembre de 2025
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE

El fiscal general ordena investigar las «graves violaciones» en Gaza y apunta al genocidio

García Ortiz da luz verde que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abra diligencias similares a las de la guerra de Ucrania que serán remitidas a la Corte Internacional de Justicia

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:53

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación ... militar lanzada por Israel hace casi dos años, apuntando ya a genocidio y otros delitos de lesa humanidad, al tiempo que ha ordenado crear para ello un equipo conjunto, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros
  6. 6 La patineta pública sigue atascada y no volverá a circular por Las Palmas de Gran Canaria antes de 2026
  7. 7 Comienzan las obras de acondicionamiento en el recinto ferial de Arucas
  8. 8 Los 19 detenidos del cayuco podrían haber tirado al mar a unos 50 migrantes
  9. 9 Drones, motos y quads policiales hacen batidas conjuntas para proteger las Dunas de Maspalomas
  10. 10 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El fiscal general ordena investigar las «graves violaciones» en Gaza y apunta al genocidio

El fiscal general ordena investigar las «graves violaciones» en Gaza y apunta al genocidio