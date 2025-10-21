'Caso fontanera' : «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»

La reunión fue el pasado 7 de mayo y la denuncia del fiscal Ignacio Stampa sobre los detalles de aquel encuentro figura en el centenar ... de documentos sobre los que el juzgado ha levantado este martes el secreto de las actuaciones y a los que ha tenido acceso este periódico. Stampa asegura que ese día se reunió con Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz, y con el empresario Javier Pérez Dolset, su 'escudero' en su particular cruzada contra la Guardia Civil y Anticorrupción. Ambos le pidieron datos sobre presuntas «irregularidades» de los informes policiales que se han presentado en las causas que afectan al PSOE en la actualidad, tal y como recoge el correo electrónico de cuatro páginas que el propio Stampa remitió el 4 de junio a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, poniendo en conocimiento de su jerarquía las maniobras de Díez y Dolset.

«Fue Leire Díez quien, de inicio, excusó la ausencia de Santos Cerdán, afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera y, a mi pregunta inmediata sobre quién era ella, contestó que se trataba de un encuentro en 'la más estricta confidencialidad' y que ella era 'la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto'». El fiscal preguntó entonces a su interlocutora que «detrás de qué». Leire Díez contestó: «De las irregularidades en informes policiales y de los fiscales Anticorrupción», señala la querella que consta ya en el sumario que instruye el titular de Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, contra la propia Díez, Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Siempre según esa 'dación de cuentas' de Stampa a sus superiores, cuando les preguntó a los dos supuestos enviados de Cerdán por qué ahora querían buscar trapos sucios de la Guardia Civil o de algunos fiscales determinados, la respuesta de Pérez Dolset fue que «cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado la orden de limpiar sin límite». «La situación hay que revertirla, caiga quien caiga, eso es lo que ha dicho el presidente», fue el mensaje que -siempre de acuerdo con la denuncia de Stampa- le trasladó literalmente el empresario que ejercía de mano derecha de la 'fontanera'.

«Denigrar» a la UCO

La denuncia de Stampa -a la vista de los tomos que ya se han facilitado a las partes- es uno de los documentos que la Fiscalía considera clave para cerrar filas con el juez y pedir que se investigue a fondo por cohecho y tráfico de influencias a la 'fontanera'. Y es que el Ministerio Público considera que hay pruebas suficientes de que la exmilitante socialista maniobró a principios de este 2025 para tratar de «denigrar» a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –el departamento que investiga los casos más peliagudos para el PSOE en la actualidad- y a la cúpula de Anticorrupción.

El magistrado Zamarriego ha incorporado la denuncia de Stampa y otra presentada por hechos similares del también fiscal José Grinda. A ambos, Díez y sus acólitos les ofrecieron mejoras laborales o económicas si les ayudaban a conseguir datos para desprestigiar el trabajo de los agentes que trabajan tanto en el caso contra Begoña Gómez, como en el sumario que implica al hermano del presidente, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz; la causa contra el fiscal general por la filtración de datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso; o las diferentes investigaciones sobre el 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo'.

En esa línea, Díez también le dijo a Stampa, según su denuncia, que el contenido de la aquella reunión se iba a trasladar al fiscal general del Estado para que mejorara su situación profesional si colaboraba, aunque no de forma inmediata porque era más prudente comunicárselo más adelante, cuando Álvaro García Ortiz"se sentiría más fuerte" en relación con "el asunto por el que se encuentra actualmente investigado en el Tribunal Supremo" (la acusación de revelación de secretos del novio de Ayuso). Básicamente, la entonces militante socialista dio a entender a Ignacio Stampa que su hipotética ayuda para atacar a la UCO y a los fiscales 'díscolos' tendría como recompensa volver a ocuparse de las diferentes piezas del 'caso Villarejo' de las que fue apartado en su día.