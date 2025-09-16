El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo

El fiscal general del Estado depositó este martes en el Supremo la fianza de 150.000 euros que el juez Ángel Hurtado, instructor de la ... causa en el alto tribunal por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, le impuso el martes de la pasada semana para responder a una hipotética condena (con multa y sanción por supuestos daños morales). Entonces, el magistrado le dio cinco días de plazo para depositar esa cantidad, con el apercibimiento de que de no hacer efectiva la fianza podría ordenar el embargo de sus bienes.

Según fuentes del procedimiento, Álvaro García Ortiz ha tenido que recurrir a avales bancarios con parte de su patrimonio como garantía para poder afrontar esta caución, ya que no disponía en efectivo de esa cantidad.

El máximo responsable del Ministerio Público, según estas mismas fuentes, ha rechazado la ayuda monetaria que numerosos allegados, amigos y personas anónimas le habían ofrecido para enfrentar esta fianza, ya que García Ortiz no quería implicar a terceras personas en este procedimiento.

Precisamente, este lunes, el novio de Ayuso, Alberto González Amador, pidió al Supremo que duplicase esa caución hasta los 300.000 euros, al considerar que los daños morales sufridos como consecuencia de la filtración del correo en el que su abogado reconocía que su cliente había cometido un doble delito fiscal y el «relato político» hecho con ese argumento por los contrincantes de Ayuso no han cesado ni un día.

Según el reurso de la la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde que el 14 de marzo de 2024, el día en que la Fiscalía emitió un comunicado dando detallada cuenta de los 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, se han repetido sin cesar declaraciones de «personajes políticos o periodísticos «con el ministro de Justicia a la cabeza» en las que se «denominaba a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador 'delincuente confeso' o 'defraudador confeso'».

«Intensa y lesiva»

La defensa de González Amador aseguraba que «jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado».

Fue el pasado 9 de septiembre cuando el instructor Hurtado fijó la fianza de 150.000 euros en la misma resolución que ordenaba sentar en el banquillo al máximo responsable de la Fiscalía española por un delito de revelación de secretos. Hurtado, en una resolución sin precedentes en la historia judicial, acordó la apertura de juicio oral contra un fiscal general del Estado, acusado de haber maniobrado para entregar un correo a la prensa en el que la defensa del empresario Alberto González Amador admitió un fraude tributario de 350.000 euros en busca de un acuerdo extrajudicial.