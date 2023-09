Felipe González avisa a Sánchez: «Este no es un buen camino»

Felipe González no comparte en absoluto la senda elegida por Pedro Sánchez para lograr su investidura. Cree que es nociva para el país y quiere que se sepa. Un día después de que el jefe del Ejecutivo en funciones prometiera «audacia» para «pasar página» del 'procés' y de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se desplazara hasta Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont, el expresidente socialista ha alertado de que las bases de la convivencia están en «riesgo» y ha expresado su preocupación: «La erosión del pacto constitucional va avanzando».

González ha dejado claro en una entrevista en Onda Cero que ni la autodeterminación ni la amnistía, que tanto Junts como ERC han puesto sobre la mesa como condiciones para hacer a Sánchez presidente, caben en la Constitución ni deberían ser moneda de cambio. El exdirigente socialista ha asegurado, además, que él también es partidario de dejar atrás el 'procés', pero ha insistido en que la fórmula para lograrlo no puede pasar ni por poner en peligro la integridad territorial de España ni por aceptar que el español es un Estado represor.

«La democracia - ha añadido- se basa en el respeto a las minorías pero partiendo de la base de que las minorías respetan a la mayoría. Si lo que se te dice es 'por los siete votos que te hacen falta te voy a cobrar como si fueran 70', la mayoría no está siendo respetada».

Sin críticas directas al jefe del Ejecutivo, el exdirigente socialista ha argumentado que tiene derecho y casi la obligación de expresar su opinión. «Soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque trato de pensar lo que digo. Sin irritaciones, sin provocar demasiadas tensiones, con un poco de sentido del humor… porque no tengo capacidad de decisión. Ahora, si quiero que los ciudadanos sepan que este no es un buen camino», ha remarcado.

Mera «supervivencia»

«Obviamente, que el proyecto, o lo que parece el proyecto de una mayoría que se dice progresista no me gusta, no me gusta... No quiero hablar del 'Frankenstein' de Rubalcaba plus, pero es que tengo derecho a decir que no me gusta porque creo que no nos lleva a ninguna parte; a la supervivencia del día a día sí -ha insistido- pero a ninguna parte. Y me temo que no estoy solo, sino con muchos españoles comparten mi criterio».

Tras confesar que en las pasadas elecciones le costó más votar al PSOE que en otras ocasiones y que en estos momentos está más preocupado que antes del 23 de julio, González se ha mostrado además partidario de un entendimiento entre los dos grandes partidos para grandes reformas de Estado como la del Senado, una de las propuestas de Alberto Núñez Feijóo a Sánchez en su oferta de pactar una legislatura de dos años, tachada ayer sin embargo por el presidente de «ocurrencia» y «excentricidad».