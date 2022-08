Feijóo, a Sánchez: «España no está para ególatras y egoísmos»

Moderación, educación y diálogo. Estas son las recetas del Alberto Núñez Feijóo de cara al curso político que se inicia este septiembre y que concluirá en 2023 con una elecciones generales tras las que el líder gallego aspira a desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Algo en lo que, de momento, las encuestas le auguran un buen pronóstico.

El presidente del PP se rodeó de sus presidentes autonómicos, barones territoriales y del expresidente Mariano Rajoy en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade para lanzar propuestas económicas y presentarse como víctima de una campaña de desprestigio nunca vista desde las filas del PSOE y Unidas Podemos, a los que acusó de llegar a compararle por el presidente ruso Vladimir Putin.

Feijóo dio por hecho que no habrá adelanto electoral por parte de Sánchez, algo que tanto el presidente del Gobierno como el PSOE han descartado por activa y por pasiva. La primera batalla, por tanto, serán los comicios municipales y autonómicos del próximo mayo. En este punto el líder de los populares sacó pecho de las amplias victorias de su formación en Madrid, Castilla y León y Andalucía. Se centró especialmente, ante la atenta mirada de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, en «el político de moda en 2022»: el andaluz Juanma Moreno.

«A mí no me preocupa que los ministros hagan turno para insultarme o que interrumpan sus vacaciones para leer los argumentarios que envía Moncloa. Lo que me preocupa es que hayan dejado de gobernar y sobrevivan entregados a Bildu», dijo Feijóo, quien por otro lado minutos antes clamó a su vez contra Sánchez: «España no está para ególatras y egoísmos».