Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo (centro), con Tellado, Guardiola, Moreno y Mañueco. PP

Feijóo revertirá en el Gobierno las ayudas a inmigrantes que fomentan el «efecto llamada» de irregulares

El PP plantean que solo puedan permanecer en España aquellos extranjeros que «contribuyen» sin «agravios» para «las familias que cotizan, los autónomos y los parados que han contribuido al sistema»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:05

No es casual que el PP haya elegido Murcia para reunir este fin de semana a sus presidentes autonómicos con una agenda de trabajo en ... la que aparece como punto más destacado la inmigración. En julio, en Torre Pacheco, se produjeron disturbios contra los marroquíes del municipio (el 30% del censo municipal) y en agosto, en Jumilla, los populares se unieron a Vox para prohibir la celebración de actos islámicos en espacios públicos. Un partido, Vox, que precisamente come terreno a los populares con la bandera de la mano dura.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  3. 3 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  4. 4 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  5. 5 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  6. 6 Dulce Xerach, la política que fue feliz en la literatura
  7. 7 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima
  8. 8 Agüimes inmortaliza a la vecina Carmen Tarajano en un mural que celebra la memoria del municipio
  9. 9 El juez deniega la petición de suspensión cautelar del carnaval solicitada por vecinos del Puerto
  10. 10 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo revertirá en el Gobierno las ayudas a inmigrantes que fomentan el «efecto llamada» de irregulares

Feijóo revertirá en el Gobierno las ayudas a inmigrantes que fomentan el «efecto llamada» de irregulares