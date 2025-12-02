Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Canarias en prealerta: la Aemet enciende los avisos en todas las islas
Feijóo, acompañado de Aznar y Rajoy el pasado julio en el congreso nacional del PP. Efe

Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno

La XVIII Unión Interparlamentaria servirá para «concertar políticas e identificar prioridades legislativas» con las que los populares puedan ser «más eficaces» ante la recta final de la legislatura

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:35

Comenta

Alberto Núñez Feijóo pretende comenzar el 2026 con fuerza. El líder del PP va a convocar los días 10 y 11 de enero a los ... diputados, senadores y europarlamentarios del partido en la XXVIII Unión Interparlamentaria para marcar el ritmo al Gobierno y al PSOE asediados por los casos de corrupción, según ha podido saber este periódico. Génova prepara ya la cita aunque falta por cerrar la ciudad donde se celebrará la reunión. La última interparlamentaria tuvo como escenario Sevilla el pasado marzo, en vísperas del tercer aniversario del congreso nacional celebrado en la misma ciudad que aupó al político gallego a la presidencia de la formación tras la convulsa crisis interna que se llevó por delante a Pablo Casado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  2. 2 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  3. 3 Kenneth V. V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  4. 4 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  5. 5 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  6. 6 El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon
  7. 7 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  8. 8 Cortes de calles y cambios de sentido. Así será el dispositivo de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria en Navidad
  9. 9 En América ya dan por hecho el fichaje de Benedetti por la UD a partir de enero
  10. 10 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno

Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno