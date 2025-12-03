Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo interviene en el el congreso de la SUP. Efe

Feijóo propone extender la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores sexuales

El líder del PP propone que la violencia machista sea competencia del Ministerio del Interior

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:19

Comenta

Alberto Núñez Feijóo se comprometió este jueves a extender la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores sexuales y a que la violencia machista ... pase a depender del Ministerio del Interior. Lo hizo durante su intervención en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía, que se celebra en Toledo y en el que anuncióademás diez compromisos prioritarios para combatir la inseguridad, que incluyen una estrategia integral, la aprobación de la ley de multirreincidencia, la persecución de quienes capten a jóvenes para delinquir o el desbloqueo de la ley antiokupación. «Si los delitos de violaciones han subido un 217 % en los últimos años y si uno de cada cuatro violadores es reincidentes, este debate debemos de plantearlo», defendió.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  4. 4 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  5. 5 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  6. 6 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  7. 7 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  8. 8 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  9. 9 La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»
  10. 10 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo propone extender la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores sexuales

Feijóo propone extender la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores sexuales