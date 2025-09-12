Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moreno, Feijóo y otros dirigentes del PP, en el acto de Alhaurín el Grande (Málaga). EP

Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

El líder del PP centraliza en el departamento de Óscar Puente sus críticas contra un Gobierno que «ha secuestrado la democracia»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:03

Los retrasos del AVE como metáfora de la situación de España y el Ministerio de Transportes como diana contra un Gobierno que «tiene miedo». El ... presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado este viernes sus críticas al presidente Pedro Sánchez en el departamento de Óscar Puente, del que ha prometido echar a «tuiteros y puteros» para sustituirlos «por gestores públicos» y de esta forma acabar con los «fallos» del tren de alta velocidad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria entre los vecinos de la Vega de San José
  2. 2 Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira
  3. 3 La tarde que Las Torres amagó una revuelta: 120 minutos de tensión y un final firmando la paz a medias
  4. 4 Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate»
  5. 5 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria precinta el Café Madrid por no tener «habilitada» la actividad
  6. 6 La Policía detiene a un educador de un centro de acogida por agresión sexual a tres menores
  7. 7 Los últimos coletazos de lluvias riegan Canarias y la Aemet ya avisa de la llegada de los 30 grados
  8. 8 Los agentes de movilidad, ahora funcionarios: «Por fin ya tenemos un trabajo estable»
  9. 9 Mamina cumple otro Charco a sus 94 años
  10. 10 Kirian: «No estoy curado, pero sí para volver a darle alguna patadita a un compañero o mirar mal al míster si no me convoca»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»