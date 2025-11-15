Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Feijóo, el pasado miércoles en el Congreso. EFE

Feijóo opta por una transición práctica a Mazón y se reserva a la alcaldesa valenciana

La elección ahora de Pérez Llorca como presidente interino deja al líder del PP con las manos libres para elegir al futuro cartel electoral

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:07

Comenta

Cuando Carlos Mazón telefoneó a Alberto Núñez Feijóo un día después del funeral de Estado por las víctimas de la dana, roto emocionalmente, le dijo ... que ya tenía la decisión tomada. Que quería dimitir, porque no podía más, como él mismo contó en su comparecencia el 3 de noviembre para anunciar la renuncia. En esa conversación, el político alicantino puso también a disposición del líder nacional del PP sus responsabilidades orgánicas como presidente del partido en la Comunidad Valenciana. Pero Génova ha aparcado este asunto a la espera de ver cómo se resuelve primero su relevo al frente de la Generalitat que pende de Vox. Cerrar un capítulo antes de abrir otro que se antoja complicado.

