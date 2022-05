Feijóo ofrece en Cataluña estabilidad frente a Sánchez y el 'procés' alineado con Putin

Estabilidad, estabilidad, estabilidad. Alberto Núñez Feijóo se aferra a ese mantra –el de la calma, la seguridad y la previsibilidad en las actuaciones políticas y económicas- para erigirse en alternativa en España al Gobierno de Sánchez acuciado por las apreturas de la inflación y el escándalo del espionaje, pero también a un 'procés' en Cataluña al que considera hoy «una pieza» al servicio del régimen «autocrático» y antieuropeo de Vladímir Putin. Feijóo ha desgranado las línea maestras del programa con que pretende recuperar la Moncloa para el PP en una de las jornadas más relevantes que se celebran no ya solo en territorio catalán, sino para quienes configuran las élites españolas: los diálogos anuales del influyente Cercle d'Economía. Ante ese auditorio e introducido por una apelación expresa de los organizadores para que contribuya a afianzar «la democracia liberal» desde «la centralidad» y «la moderación», el presidente de los populares ha ofrecido en su estreno en la comunidad sacudida por las pulsiones independentistas la receta de la estabilidad –«Llámenme loco», ha dicho- como bálsamo y catalizador para una Cataluña nuevamente «pujante» en una España también «pujante».

Feijóo ha vertebrado su discurso sobre una doble estrategia. Por una parte, y sabedor del acusado desgaste que sufren los suyos en Cataluña tras su paulatino declive en las urnas, ha desgranado un mensaje en el que ha renunciado a detallar «el daño» que ha infligido a los catalanes la deriva secesionista para reivindicar la conciliación posible de una «nacionalidad histórica» como Cataluña en la España constitucional. «No vengo a prejuzgar nada, vengo a aprender, a estudiar y a comportarme como un ciudadano que respeta a todo el mundo, pero que ofrece para los que trabaja estabilidad política y económica», ha aseverado, con un tono y un trasfondo que han sonado muy distintos al argumentario contra separatismo empleado por Pablo Casado en escenarios parejos. Feijóo se ha empleado no solo en no asustar a los catalanes que no comulgan con las tesis del PP, sino que ha hecho bandera del «espíritu olímpico» de la Barcelona del 92 de la que ahora se cumplen 30 años y del «amigos para siempre» de Josep Carreras para reivindicar el «soft power» –el poder blando, el liderazgo empático- de una Cataluña imbricada comprometidamente con la suerte de España.

El líder de los populares ha cimentado esta parte de su estrategia discursiva en una defensa férrea del Estado autonómico, en el subrayado de las potencialidades del autogobierno dentro la unidad del Estado y, también, en su propio perfil como presidente de una comunidad histórica –Galicia- con historia e identidad propia. Una identidad cuya preservación ni es «un capricho» ni debe ser fuente de enfrentamientos, algo que ha contrapuesto tanto al independentimo como al nuevo centralismo, en alusión velada a Vox. Pero junto a todo ello, Feijóo también se ha mostrado tajante sobre lo que ha representado el 'procés' –un «pésimo negocio»- y el riesgo que encarna ahora en medio del grave retroceso que implica la invasión rusa de Ucrania. A su juicio, la tentativa rupturista ha pasado de ser un «instrumento supuestamente liberador» a «convertirse en una pieza para la subordinación de las democracias liberales» a la que aspira el régimen «autocrático» de Putin. Lo que, ha incidido, »acentúa paradójicamente la dependencia».

La segunda pata del discurso de Feijóo, enlazada con esta, ha ido dirigida a su objetivo desde que ocupa la planta noble de Génova: afianzarse como la alternativa creíble y fiable frente a un Gobierno en caída libre por sus actuaciones y alianzas, un desmoronamiento en el que el jefe de filas del PP viene ahondando a raíz de la tormenta desatada por el 'caso Pegasus'. Después de dejar sentado que no hay estabilidad política sin la económica y viceversa, ha lamentado que España sufra ahora las dos y «cada vez con más virulencia». En esta línea, ha definido un contexto en España condicionado por políticos alejados de los intereses ciudadanos que hacen de su sustento «la agitación» permanente y ha acusado a Sánchez y su Ejecutivo de proyectar división y una «política ilusoria» que, por ejemplo, trata de endosar toda la inflación a la guerra y planea unas previsiones económicas que no casan, a sus ojos, con las alertas y prevenciones de organismos como el Banco Central Europeo. Y ante ese público especializado que le escuchaba, ha vuelto a explicar los cuatro ejes sobre los que él sustentaría hoy la política económica si gobernara España: «racionalización» del gasto burocrático de la Administración; deflactación temporal del IRPF e IVA en mínimos en las energías para socorrer a las familias que «no llegan a fin de mes»; distribución más ágil y eficaz de los fondos europeos; y «reformas estructurales».