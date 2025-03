Feijóo hurga en el cisma del Gobierno y exige a Sánchez el debate sobre el estado de la nación

Alberto Núñez Feijóo eleva la presión contra Pedro Sánchez y exige al jefe del Ejecutivo que presente los Presupuestos Generales del Estado para 2025, convoque ... el debate sobre el estado de la nación -el último fue en julio de 2022- y lleve al Congreso su plan de defensa para que «retrate la soledad de un Gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombi». Frente a esa división en la coalición gubernamental que impide al Gobierno llevar a la Cámara muchas de las iniciativas a las que está obligado, el líder del PP exhibe la «unidad» de su partido.

En este sentido, Feijóo recordó que Sánchez solo ha aprobado tres presupuestos en los siete años que lleva al frente del Gobierno y que si no presenta unas nuevas cuentas es porque no quiere que se voten, al no tener en absoluto garantizado el respaldo de los grupos parlamentarios. «Pero no puede -advirtió- hacer y deshacer a su antojo y de espaldas a la voluntad popular». Cree que ese debate trascenderá al Congreso «y la mayoría del país recuperará la voz» porque, vaticinó, «más pronto que tarde nos encontraremos votando. Si no convoca elecciones, es porque quiere «escapar de la democracia».