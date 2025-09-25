Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos

El líder del PP compartirá este fin de semana con sus presidentes autonómicos un plan sobre inmigración que busca diferenciar a su partido del Gobierno y de Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:40

El plan de inmigración que prepara el PP toma forma bajo unos principios muy claros. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quiere que ... los extranjeros que vengan a España lo hagan de forma regular, no vivan de subsidios públicos y sean preferentemente de origen hispanoamericano. «El modelo buenista de la integración ha fracasado», ha afirmado Feijóo en Formentera, donde ha conocido, de la mano de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, la complicada situación migratoria de esta comunidad.

