Feijóo vuelve a la calle el 8 de junio contra la «degradación» del Gobierno: «Esto va de democracia o mafia»

Alberto Núñez Feijóo ha llamado este jueves a los ciudadanos a «combatir» en las calles el «estado de putrefacción» en que se ha convertido el ... Gobierno tras desvelarse una operación para desacreditar a la Guardia Civil y con un presidente «rodeado de corrupción». Para el líder del PP ha llegado el momento de «decir basta» y hacerlo en una manifestación el 8 de junio en Madrid. «Nadie que tenga un mínimo de aprecio a España puede ignorar el estado de putrefacción de este Gobierno. Ha llegado el momento de que los españoles reaccionemos. Mire donde mire Pedro Sánchez está rodeado de corrupción», afirmó en una declaración en la sede nacional de Génova sin preguntas ante los medios.

Para el líder del PP hay que combatir una «situación inasumible para cualquier democracia» ante las «prácticas mafiosas» del jefe del Ejecutivo y del PSOE tras la cascada de informaciones que apuntan a supuestas prácticas desde Ferraz, a través de la fontanera Leire Díez y su entorno contra el jefe de la unidad de Delitos Económicos de la UCO, Antonio Balas. «Esto va de democracia o mafia», ha dicho, antes de pedir a los socios del Gobierno que dejen caer a Sánchez en una moción de censura.

Una opción que ha vuelto a sacar del cajón pero, por ahora, no dará el paso si no tiene su apoyo. «Si quieren acabar con esto el PP está a disposición», tendió la mano. Si no, avisó a los aliados de Sánchez, «no tengan duda de que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación». Recordó que hace siete años facilitaron la llegada del socialista a la Moncloa tras apoyar una moción de censura contra Mariano Rajoy precisamente para «combatir la corrupción».

Un claro mensaje al PNV de Aitor Esteban, entonces portavoz de la formación nacionalista en el Congreso. «Si ahora fueran consecuentes, harían lo mismo», subrayó Feijóo, consciente de que sin su apoyo o el de Junts no saldría adelante la moción de censura. El PP y Vox suman 171 escaños y necesitan superar la barrera de los 176. Los nacionalistas suman 5 escaños. Siete en el caso de Junts. «Esto va de elegir entre decadencia o limpieza, de mentiras o integridad, de cloacas o decencia, de mafia o de democracia. La gravedad de los hechos conocidos trasciende a cualquier ideología, coyuntura o manía de nadie. Pone a prueba -reiteró el presidente del PP- la integridad de un país entero».