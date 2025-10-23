Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo, este jueves, en Bruselas. EFE

Feijóo conmina a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre su apoyo al Gobierno

El líder del PP cree que Sánchez pide tiempo a Junts «para prolongar la agonía de su mandato»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:03

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha conminado a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre la posibilidad de retirar su apoyo a Pedro ... Sánchez. El presidente del Gobierno ha pedido tiempo a Junts «para prolongar la agonía de su mandato», ha asegurado Feijóo en Bruselas tras la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) y después de que Sánchez haya recordado al partido de Carles Puigdemont que tiene la intención de cumplir todos los acuerdos firmados al inicio de la legislatura.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  5. 5 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  6. 6 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  7. 7 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  8. 8 Encuentran a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera
  10. 10 El Estadio Insular, testigo de gloria y víctima de olvido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo conmina a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre su apoyo al Gobierno

Feijóo conmina a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre su apoyo al Gobierno