El PP apoyará el decreto antricrisis si Sánchez está dispuesto a modificarlo

Alberto Núñez Feijóo no quiere mostrar sus cartas antes de escuchar este jueves a Pedro Sánchez en la reunión que ambos mantendrán en la Moncloa. Sigue sin haber agenda del encuentro pero el nuevo líder del PP ya ha dejado claro que entre sus prioridades sobre los asuntos a tratar está la actual situación económica, la postura sobre el Sáhara Occidental y el compromiso de España con la OTAN. Considera que las últimas medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al encarecimiento del precio de la energía son «un parche bastante importante» y ha avisado al presidente del Gobierno de que si quiere el apoyo del PP tendrá que aceptar «alguna de nuestras propuestas» para «mejorarlo».

En una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha subrayado que si Sánchez es sincero cuando habla de diálogo, estará dispuesto a tramitar el real decreto como proyecto de ley, y que se puedan admitir enmiendas que se propongan, por ejemplo la de rebaja de impuestos en los hidrocarburos y el gas, «a lo que se comprometió en la declaración de La Palma». «Si realmente quiere que lo apoye, estoy convencido de que me quiere escuchar y atender lo que vamos a proponer», ha remarcado.

El todavía presidente de la Xunta -no renunciará hasta dentro de unas semanas-, ha mostrado su disposición a abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque lo prioritario, en su opinión «es cómo debemos bajar los precios en el país y los precios de la energía». «En este momento, si el principal problema es ver qué jueces conforman el órgano de gobierno de los jueces y no cómo vamos a seguir trabajando para que las familias lleguen a final de mes, nos estamos equivocando de prioridades», ha aseverado.

Relación con Vox

No descarta ser senador por designación autonómica pero, en todo caso, es una decision que adoptará en las próximas semanas, una vez que formalice su renuncia como presidente de la Xunta A partir de ahí, ha explicado «presidiré una reunión los grupos parlamentarios y daré la respuesta».

Sobre su relación con Vox y su presencia o no en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en que dependerá de su agenda porque aún no hay fecha para la investidura. En todo caso, ha insistido en que el PP no va a estar mirando por el retrovisor a otras formaciones porque los populares tienen vocación de ser partido mayoritario, y no de ser un partido bisagra. «Tengo todo el respeto a los dirigentes políticos de mi país, y por tanto también al señor Abascal», ha comentado.