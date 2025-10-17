Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Feijóo, el pasado miércoles, en el Congreso. EFE

Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias

El líder del PP prepara una batería de medidas para mitigar la «frustración» de un grupo que no se beneficia de la situación macroeconómico

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:52

La clase media, el tradicional soporte electoral del PP, vive un momento de «frustración», agobiada por los impuestos y por la inflación, pero con ingresos ... todavía demasiados altos para aspirar a ayudas sociales. Son los «grandes olvidados» que ahora tratan de recuperar para su causa los populares con un paquete de medidas dirigido a los autónomos y a las familias que comenzará a esbozar este sábado en Soria el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

