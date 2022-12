Feijóo desafía a Sánchez a que mida en las urnas el apoyo social a sus últimas decisiones

El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se subió este lunes a la tribuna del Senado para ejercer la portavocía de su grupo en la defensa del veto a los Presupuestos Generales del Estado que esta semana se debaten en la Cámara Alta tras superar su trámite en el Congreso de los Diputados. Feijóo, que es senador pero no portavoz de su grupo, aprovechó su durísima intervención de algo más de media hora de duración para cargar contra las decisiones del Ejecutivo, que calificó de «progresiva quiebra constitucional», y para reiterar su exigencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que convoque ya las elecciones amparándose en que sus últimas medidas no constaban en su programa electoral lo que supone que «ha engañado a todos», también a sus propias filas, remachó echando mano a un manifiesto hecho público este lunes en contra de las reformas del Código Penal que afectan a los delitos de sedición y malversación y que han suscrito algunos exministros socialistas. »Se debe consultar a los españoles si están de acuerdo con el rumbo que ha tomado el Gobierno, si aceptan o reprueban esta progresiva quiebra constitucional», instó Feijóo.

El líder popular recriminó al Gobierno sus pactos con ERC y Bildu, los indultos, la derogación de la sedición, la rebaja de la corrupción, la subida de los impuestos y las leyes «que rompen la independencia judicial». También, que esté, a su juicio, «debilitando las instituciones», «incluído lo que nadie se había atrevido a tocar: el Tribunal Constitucional», en alusión a las enmiendas presentadas el pasado viernes por los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y el PSOE para cambiar el sistema de nombramiento de los magistrados del TC y poner fin de esta manera al bloqueo en que se encuentra el Poder Judicial que ya dura cuatro años.

Feijóo le invitó a Sánchez a dar marcha atrás a estas medidas o a que convoque ya a las urnas: «No sigamos con este deterioro», abundó. «Los españoles merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando. Ninguna de ellas tiene el aval de la mayoría social: ni las llevaba en el programa electoral, ni las defendió durante la campaña ni se comprometió con ellas como candidato», insistió el presidente del PP, quien también aseguró que si bien el Ejecutivo sacará adelante las Cuentas Públicas para 2023, porque tienen la mayoría parlamentaria, «no tiene la mayoría social».

En una actitud desafiante, Feijóo planteó: «¿Pero qué miedo tenemos a la democracia? Preguntemos a la gente si avala sus decisiones».

De esta manera, el líder popular se desmarca de la propuesta de Vox y Ciudadanos de presentar una moción de censura al Ejecutivo. Y en ello está de acuerdo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien, en una entrevista en COPE en la mañana de este lunes, defendió que una moción de censura sería contraproducente a sus intereses. En cambio, si se convocasen elecciones cree que Sánchez «perdería estrepitosamente». «Lo que sirve es la revolución de las urnas y sirve que el 28 de mayo en cada pueblo de este país, en más de 8.000 municipios de España va a haber unas urnas y hay que sacar a este PSOE de Pedro Sánchez de las instituciones», agregó la presidenta madrileña.

«España necesita otro Gobierno y otros Presupuestos», afirmó Feijóo en el Senado. Las Cuentas Públicas en discusión en el Senado, añadió, «no son una herramienta de gestión, sino de supervivencia cueste lo que cueste y haya que pagar lo que haya que pagar», lanzó al Ejecutivo. «Técnicamente son unos Presupuestos insolventes y políticamente son unos Presupuestos indecentes», remató, para ahondar, con un mensaje durísimo contra el Gobierno, en que se trata de unas Cuentas Públicas que constituyen una «operación que responde a los intereses particulares de Sánchez». «Podemos exige, el independentismo impone y el señor Sánchez obedece», incidió.

En una apelación, no ya a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que debería ser su interlocutora, puesto que era quien defendía las Cuentas Públicas del Gobierno en la Cámara Alta, sino al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le instó a «mirar a las familias a los ojos» y a que les diga, en una secuencia que hiló con las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo, «que lo mejor para ellos es que aprovechemos los Presupuestos Generales del Estado para que la sedición no sea un delito»; «expulsar a la Guardia Civil de Navarra»; «reducir las penas de los corruptos por malversación»; «quitarle la autonomía fiscal que tenían las comunidades autónomas, salvo a algunas porque a ésas se las deja»; «que no se rebaje el Impuesto de la Renta»; «cargarse la separación de poderes»; o «una ley que reduce las penas a los agresores sexuales».

En un discurso que mezcló lo económico y lo político, Feijóo afirmó que las cuentas públicas «no sólo han ido en contra de los bolsillos de los españoles, también contra la dignidad de nuestro país». Le dio hasta la vuelta al lema del PSOE de los últimos meses, «el Gobierno de la gente»: «Éste no es el Gobierno de la gente, es el Gobierno contra la gente», lanzó.