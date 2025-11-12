Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La borrasca Claudia llega a Canarias, última hora en directo: la Aemet eleva a naranja el aviso en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención. EP

Feijóo advierte a Sánchez de que no cuente con él para salvar su minoría

El líder del PP vuelve a exigir al presidente que convoque elecciones para evitar dos años de «parálisis» y «desgobierno»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:22

Comenta

Alberto Núñez Feijóo ha rechazado de un manotazo todas las apelaciones al diálogo de Pedro Sánchez, que el líder del PP ha interpretado como ... un brindis al sol. «No cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara, no cuente conmigo ni para esto ni para nada», ha zanjado Feijóo, que cree que el presidente del Gobierno está «muerto de miedo» por sus problemas judiciales, un temor que ha ejemplificado con el 'caso Leire': «El presidente quiere que se limpie sin límite», ha recordado el líder del PP a Sánchez las palabras de uno de los mensajes de Leire Díez, antes de preguntar: «¿Es usted también el presidente de las cloacas?». «Usted es el que más sabe de corrupción de España», ha zanjado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  2. 2 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  3. 3 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  4. 4 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
  5. 5 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  6. 6 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  7. 7 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  8. 8 ¿Cuándo y cómo pagar los impuestos en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 2026?
  9. 9 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  10. 10 Las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 11 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo advierte a Sánchez de que no cuente con él para salvar su minoría