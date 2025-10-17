Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Emilio Rodríguez Menéndez Efe

Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

El mediático letrado, condenado en múltiples ocasiones, ha muerto en Madrid el día de sus 75 cumpleaños tras varios días ingresado

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:02

Comenta

Tan polémico como mediático. Sus formas heterodoxas (y a veces estridentes) de defender a sus clientes le granjearon muchas páginas en los periódicos de finales ... de los 80, de la década de los 90 y principios de siglo. Sus pasos por los platós; sus recurrentes condenas; su zoo particular en su chalet; una azarosa vida sentimental (incluido el intento de asesinato por parte de una de sus esposas); y sobre todo el perfil de casos de los que se ocupó en su vida profesional hicieron que por esa misma época su imagen fuera omnipresente en todas las televisiones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  4. 4 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»
  7. 7 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  8. 8 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  9. 9 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  10. 10 Lanzan dos cócteles molotov contra el coche particular de un guardia civil en Fuerteventura

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de &#039;El Dioni&#039; o la &#039;Dulce Neus&#039;