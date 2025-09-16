Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comisión parlamentaria, en directo: Sanidad rinde cuentas por las listas de espera
José Manuel Albares, ministro de Exteriores EP

Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí

El país presidido por Netanyahu ha lanzado varias críticas contra Sánchez, a quien el domingo acusó de «animar» a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de La Vuelta ciclista

EP

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:42

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado nuevamente este martes a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, ... para protestar por «las inaceptables palabras» del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de «antisemita».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  3. 3 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  4. 4 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  5. 5 Las Fuerzas Armadas engrasan en Canarias su defensa aérea ante posibles amenazas: «Estamos preparados»
  6. 6 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  7. 7 Ultimátum a Sanidad: si no anulan este lunes la convocatoria de los exámenes habrá huelga
  8. 8 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  9. 9 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Recuperan el cadáver de un hombre entre kilos de basura en un garaje de Lanzarote

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí

Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí