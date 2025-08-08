Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José María Ángel, en una imagen de archivo.
José María Ángel, en una imagen de archivo. JL Bort

El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio

Los bomberos han acudido al domicilio del político José María Ángel

A. Rallo

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:24

José María Ángel, el excomisionado de la dana que se ha visto envuelto en una supuesta falsificación de su título universitario, ha intentado suicidarse a primera hora de este viernes en su domicilio de l'Eliana.

Al parecer, fue un vecino que paseaba por la zona el que dio la voz de alarma tras la conducta del exdirigente socialista que fue visto en las proximidades del cementerio de la localidad.

Los bomberos no tardaron en desplazarse al lugar, pero no a la vivienda, como se informó en un primer momento. En concreto, lo hicieron una dotación de efectivos y un sargento, junto al resto de servicios de emergencia. El aviso se recibió a las 08.48 horas, según confirmaron desde el propio Consorcio. De igual modo, precisaron que no realizaron ningún rescate ni ningún acceso a vivienda.

De inmediato, el que fuera alcalde de l'Eliana durante más de 20 años ha sido trasladado al Hospital de Llíria donde ha quedado ingresado. No llegó a perder el conocimiento, según las fuentes consultadas. Permanece estable, según ha adelantado 'Las Provincias'.

Ángel vive en una zona residencial cercana al polideportivo del municipio y al centro comercial El Osito. Se trata de una calle poco concurrida, plagada de chalés. Los vecinos, lógicamente, se han visto sorprendidos por el suceso. Algunos comentaron que llevaban varios días sin ver al matrimonio. José María Ángel está casado con Carmen Ninet, subdirectora del MuVim y exsíndica del PSPV. La mujer sufrió una fuerte crisis a las puertas de la residencia tras conocer lo ocurrido, según comprobaron algunos residentes de la zona.

Desde el Consell han reaccionado a la noticia. Fuentes del gobierno valenciano han manifestado su deseo por la pronta recuperación del ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat y ha transmitido su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación.

