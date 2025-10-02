Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez Efe

«Muy excepcional», «muy esporádico»: Begoña Gómez negó ante Peinado el uso particular de la asistente de Moncloa

La imputada el pasado 10 de septiembre defendió que «las esposas de los otros presidentes del Gobierno» también tenían una persona de confianza

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:46

Comenta

Fue el pasado 10 de septiembre. Y Begoña Gómez solo respondió a un puñado de preguntas en el juzgado de Juan Carlos Peinado en la ... que era su cuarta visita a Plaza de Castilla. Las grabaciones de aquella breve sesión no se han distribuido a las partes, pero sí un acta de aquella declaración tras su nueva imputación por malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez para gestionar el día a día de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  2. 2 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
  3. 3 Layonel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud
  4. 4 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  5. 5 Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  7. 7 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  8. 8 El acusado de abusar sexualmente de una menor en su casa niega los hechos: «La niña abusaba de nuestra confianza»
  9. 9

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  10. 10 Comfir denuncia que un oficial albañil esté a cargo del gimnasio municipal de Firgas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Muy excepcional», «muy esporádico»: Begoña Gómez negó ante Peinado el uso particular de la asistente de Moncloa

«Muy excepcional», «muy esporádico»: Begoña Gómez negó ante Peinado el uso particular de la asistente de Moncloa