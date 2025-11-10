Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Junqueras, líder de ERC, y Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso EP

Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»

ERC ofrece un asidero a Sánchez: si cumple con la financiación singular, cree que Junts no podrá votar en contra en el Congreso

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

ERC ha decidido dar más tiempo a Pedro Sánchez. Dos semanas después de que Junts anunciara su divorcio con el presidente del Gobierno, materializado con ... el veto a todas las leyes que impulsen el PSOE y Sumar en el Congreso, los republicanos se han desmarcado de la vía rupturista de los junteros, que han calificado como «numerito» y «escenificación», y han apostado por mantener abierta la negociación con los socialistas para tratar de que la legislatura «avance».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  2. 2 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  3. 3 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  4. 4 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  5. 5 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  6. 6 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  7. 7 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  8. 8 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
  9. 9 Koldo García intermedió para sacar adelante una obra del Estado por 14 millones en Tenerife
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 10 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»

Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»