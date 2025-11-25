Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara debate sobre el 'Decreto Canarias', Radiotelevisión Canaria, el REF y el reto demográfico
Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, a su salida del juzgado tras declarar como investigado. EP

Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero

La defensa del exdiputado y exportavoz de Sumar pide al juez el archivo de la causa porque no existen «mínimos indicios» de culpabilidad

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

El exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón pasa al ataque y en un extenso escrito de 88 páginas ha recurrido su procesamiento por un ... presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, supuestamente ocurrido en octubre de 2021 en Madrid, al entender que no existen «mínimos indicios» de culpabilidad. La defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de instrucción «descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante», a quien acusan directamente de cometer un delito de falso testimonio en su «esperpéntica» declaración.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  3. 3 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  4. 4 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  5. 5 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  6. 6 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  7. 7 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  8. 8 La Aemet anuncia una tregua y advierte de lo que está por venir en Canarias
  9. 9 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  10. 10 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero

Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero