Errejón acusa a Mouliaá de falso testimonio y de «subirse a una ola» por popularidad y dinero

El exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón pasa al ataque y en un extenso escrito de 88 páginas ha recurrido su procesamiento por un ... presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, supuestamente ocurrido en octubre de 2021 en Madrid, al entender que no existen «mínimos indicios» de culpabilidad. La defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de instrucción «descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante», a quien acusan directamente de cometer un delito de falso testimonio en su «esperpéntica» declaración.

En este sentido, la abogada de Errejón asegura que el testimonio de Mouliaá «no reúne los requisitos jurisprudencialmente exigidos de verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación». Y señala que «el único ánimo» que ha llevado a la actriz a denunciar a una persona de su «relevancia pública» ha sido «obtener una notoriedad e ingresos de los que carecía hasta ese momento, después de varios años sin trabajar, aprovechándose del impacto mediático de su dimisión.

«Para 'subirse a una ola' de la que, a fecha de hoy, no se ha bajado, habiendo adquirido una evidente popularidad y conseguido una frecuente presencia en medios de comunicación», describe. La defensa pide al juez Adolfo Carretero, por ello, el sobreseimiento libre y el archivo del procedimiento tras considerar el instructor que existían evidencias para proponer su enjuiciamiento al considerar «coherente» la versión de Mouliaá. En caso de desestimarse el recurso, la siguiente parada será la apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para evitar ir a juicio.

En su escrito, la defensa ejercida por la letrada Eva Gimbernat asegura que el único indicio probatorio asumido por el juez es la propia declaración de la denunciante, ya que el resto de hechos investigados, según el auto de procesamiento, tuvieron lugar en la «más absoluta intimidad» (ascensor, habitación y vivienda de Errejón) y que no hay testigos presenciales, sino de referencia. Sobre esto último, responde que los amigos de Mouliaá presentes en la fiesta privada a la que acudió con el expolítico vendrían a corroborar la versión exculpatoria de su cliente.