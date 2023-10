Ampliar La portavoz de la formación de Junqueras, Raquel Sans, en rueda de prensa Efe

ERC ya no habla de negociaciones encalladas, sino de que se han intensificado los contactos Los republicanos advierten de que no hay nada cerrado y reiteran que con la amnistía no basta. Exigen una amnistía «total» que incluya la causa por terrorismo de Tsunami Democrático, así como traspaso de Cercanías y reforma del sistema de financiación